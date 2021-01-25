Киселевича оштрафовали за удар клюшкой между ног форварду «Йокерита»

Матч-центр
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Матч-центр
18 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Арсенал
Арсенал
3 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
19 января

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
2 2
Эльче Эльче
Кадис
Кадис
2 2
Леванте Леванте
Алавес
Алавес
1 2
Севилья Севилья
19 января

Бундеслига

3 из 4
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Боруссия М
Боруссия М
1 0
Вердер Вердер
Байер
Байер
2 1
Боруссия Д Боруссия Д
Майнц
Майнц
0 2
Вольфсбург Вольфсбург
19 января

Английская Премьер-лига

2 из 2
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Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
2 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лестер Сити
Лестер Сити
2 0
Челси Челси
20 января

Испанская Примера

3 из 3
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Хетафе
Хетафе
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Уэска Уэска
Бетис
Бетис
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Сельта Сельта
Вильярреал
Вильярреал
2 2
Гранада Гранада
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Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
1 2
Кёльн Кёльн
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
1 0
Унион Унион
Арминия
Арминия
3 0
Штутгарт Штутгарт
20 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
×
Саутгемптон Саутгемптон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
2 0
Астон Вилла Астон Вилла
Фулхэм
Фулхэм
1 2
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
21 января

Испанская Примера

2 из 2
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Валенсия
Валенсия
1 1
Осасуна Осасуна
Эйбар
Эйбар
1 2
Атлетико М Атлетико М
21 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ливерпуль
Ливерпуль
0 1
Бёрнли Бёрнли
22 января

Испанская Примера

1 из 1
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Леванте
Леванте
2 2
Вальядолид Вальядолид
22 января

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1 из 1
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Боруссия М
Боруссия М
4 2
Боруссия Д Боруссия Д
23 января

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Уэска
0 0
Вильярреал Вильярреал
Севилья
Севилья
3 0
Кадис Кадис
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
2 2
Бетис Бетис
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Майнц
Майнц
3 2
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Байер
Байер
0 1
Вольфсбург Вольфсбург
23 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
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Астон Вилла
Астон Вилла
2 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
24 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Осасуна
Осасуна
3 1
Гранада Гранада
Эльче
Эльче
0 2
Барселона Барселона
Сельта
Сельта
1 1
Эйбар Эйбар
24 января

Бундеслига

2 из 2
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Шальке-04
Шальке-04
0 4
Бавария Бавария
Хоффенхайм
Хоффенхайм
3 0
Кёльн Кёльн
25 января

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1 из 1
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Атлетик Б
Атлетик Б
23:00
Хетафе Хетафе
26 января

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Кристал Пэлас
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Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
21:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
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Саутгемптон
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Арсенал Арсенал
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Бёрнли
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Астон Вилла Астон Вилла
Челси
Челси
21:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
22:30
Фулхэм Фулхэм
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Английская Премьер-лига

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Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
23:00
Ливерпуль Ливерпуль
29 января

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1 из 1
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Вальядолид
Вальядолид
23:00
Уэска Уэска
29 января

Бундеслига

1 из 1
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Штутгарт
Штутгарт
22:30
Майнц Майнц
30 января

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Эйбар
Эйбар
16:00
Севилья Севилья
Реал Мадрид
Реал Мадрид
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Леванте Леванте
Валенсия
Валенсия
20:30
Эльче Эльче
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Бундеслига

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Бавария
17:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Вердер
Вердер
17:30
Шальке-04 Шальке-04
Унион
Унион
17:30
Боруссия М Боруссия М
30 января

Английская Премьер-лига

3 из 6
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Эвертон
Эвертон
15:30
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
18:00
Фулхэм Фулхэм
Манчестер Сити
Манчестер Сити
18:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
31 января

Испанская Примера

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Хетафе
Хетафе
16:00
Алавес Алавес
Кадис
Кадис
18:15
Атлетико М Атлетико М
Гранада
Гранада
20:30
Сельта Сельта
31 января

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2 из 2
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Кёльн
17:30
Арминия Арминия
Вольфсбург
Вольфсбург
20:00
Фрайбург Фрайбург
31 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
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Челси
Челси
15:00
Бёрнли Бёрнли
Лестер Сити
Лестер Сити
17:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
19:30
Ливерпуль Ливерпуль
1 февраля

Испанская Примера

1 из 1
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Бетис
Бетис
23:00
Осасуна Осасуна

КХЛ оштрафовала Киселевича за удар клюшкой между ног форварду «Йокерита» Хаапале 

Sports.ru 5 часов назад
Киселевича оштрафовали за удар клюшкой между ног форварду «Йокерита»
Фото: Sports.ru
Спортивно-дисциплинарный комитет вынес решение по нарушению защитника ЦСКА Богдана Киселевича в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом».
В третьем периоде Киселевич получил большой штраф за то, что ударил клюшкой между ног форварду Хенрику Хаапале.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника ЦСКА Богдана Киселевича по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — сообщает пресс-служба КХЛ.

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Хоккей , Богдан Киселевич , Хенрик Хаапала , ЦСКА
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