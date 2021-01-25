Киселевича оштрафовали за удар клюшкой между ног форварду «Йокерита»

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Спортивно-дисциплинарный комитет вынес решение по нарушению защитника ЦСКА Богдана Киселевича в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом».

В третьем периоде Киселевич получил большой штраф за то, что ударил клюшкой между ног форварду Хенрику Хаапале.