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«Сенаторз» потерпели шестое поражение подряд.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» разгромил «Оттаву» со счетом 5:1.

Российские легионеры «Оттавы» результативными действиями не отметились. Защитник Никита Зайцев провел на льду более 22 минут и завершил встречу с показателем полезности 0. Нападающий Евгений Дадонов отыграл 19 минут и заработал показатель полезности -1.

«Оттава» занимает последнюю строчку в таблице Северного дивизиона, набрав три очка в семи матчах. «Ванкувер» находится на четвертом месте с восемью очками после девяти игр.

29 января команды вновь сыграют между собой.

НХЛРегулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Оттава» — 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

Голы: Мотт (Майерс, Бигл), 2:06 — 1:0. Норрис (бол., Ткачак), 8:16 — 1:1. Миллер (Хьюз, Петтерссон), 21:16 — 2:1. Миллер (Бенн), 27:29 — 3:1. Петтерссон (бол., Миллер, Хьюз), 37:16 — 4:1. Мотт (Бигл), 51:46 — 5:1.

Вратари: Демко — Хегберг.