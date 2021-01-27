Кажется, Барри Тротц забыл или не обратил внимание на дисквалификацию (карантин, если хотите) Александра Овечкина . Иначе, чем объяснить, что главный тренер «Айлендерс» в матче против «Вашингтона» решил впервые в сезоне выпустить лед русского финна Лео Комарова ? Именно Комаров в последнем плей-офф лез под кожу капитану «Кэпиталз» и стал одной из основных причин их вылета уже в первом раунде. Что же тогда удивительного в его появлении в составе «Нью-Йорка» на матч в столице? Да просто две недели назад Лео был выставлен на драфт отказов и до встречи со своей бывшей командой Тротц в него совсем не верил.

Своим шансов Комаров не воспользовался — со старым партнером по «Динамо» он встретиться не мог и в итоге главным эпизодом с участием финна стал жесткий хит на Ларсе Эллере , который арбитры оценил 5 минутами штрафа. Большинство «Вашингтон» не реализовал, но осадок у тренерского штаба «островитян» точно остался.

Вообще, для «столичных» эта игра была первой серьезной проверкой в отсутствии Овечкина и других российских хоккеистов, нарушивших коронавирусный протокол НХЛ. Без них партнеры набрали 3 из 4 возможных очков в играх с «Баффало», но учитывая уровень соперника, серьезные выводы из такого результата делать нельзя.

Другое дело «Айлендерс» — команда, которая при Барри Тротце быстренько превратилась в претендента на Кубок Стэнли. Да и на матчи против «Вашингтона», ввиду яркого прошлого своего коуча в этом клубе и не самого красивого расставания с ним, хоккеисты «Нью-Йорка» в последние годы, кажется, выходят с особенным настроением. Но, усеченный состав «Кэпиталз» справился и с таким серьезным оппонентом.

First goal in our new blues goes to Carly! 💪 pic.twitter.com/Bucezxly9C— Washington Capitals (@Capitals) January 27, 2021

Хозяева открыли счет в большинстве — оказывается, реализовывать его можно и без участия Овечкина. Джастин Шульц стрельнул от синей, а Джон Карслон добавил шайбу в ворота с точки, с которой нередко забивает отстраненный капитан клуба.

«Айлендерс» такой поворот событий ожидаемо не смутил — команда Тротца спокойно перевернула ход матча и к середине второго периода уже вела со счетом 2:1. Но и оставшийся без нескольких ключевых игроков «Вашингтон» не был намерен отдавать эту игру просто так. Нет Овечкина? Зерешать готов форвард четвертого звена Дэниэл Спронг — вот уже и 2:2.

Развязка же случилась за 27 секунд до конца третьего периода — обескровленное нападение хозяев решил поддержать защитник Шульц. Он смело пошел вперед на последней минуте основного времени, получил передачу от Гарнета Хэтэуэя и спокойно бросил мимо Семена Варламова . Победа!

Даже если «Вашингтон» выиграет и повторный матч у «Айлендерс», на роли в команде Александра Овечкина в ближайшее время это точно никак не скажется. Капитан вернется, болельщики и партнеры снова будут безальтернативно верить в него, а большинство строиться так, чтобы завершающий бросок наносил именно 8-й номер. Но за последнюю неделю «Кэпиталз» поняли, что жизнь без Ови все-таки существует, пусть и на очень коротком отрезке. Не скажется ли это на переговорах форварда и клуба о новом контракте? Понятно, что русская звезда важна для «Вашингтона» не только на ледовой площадке, но, быть может, стечение обстоятельств позволит боссам «столичных» сэкономить?