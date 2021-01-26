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Так слабо Овечкин не начинал сезон никогда. Что ждет Ови после дисквалификации и худшего старта в НХЛ 

Sport24 31 минуту назад
После того, как российские хоккеисты отправились на карантин из-за нарушения ковидного протокола, серьезно встал вопрос о том, как будет выглядеть «Вашингтон» без них. За две игры против «Баффало» команда Лавиолетта подарила андердогу три очка: сначала победив за пределами основного времени, а затем и вовсе проиграв там же во второй игре. Дальше будет еще сложнее — две игры против дружины Тротца. Скорее всего с «Айлендерс» будут новые потери.
Но фанаты «Кэпиталз» ждут не матчей с «островитянами», а возвращения в состав Александра Овечкин. Кажется, никто особо и не вспоминает, что до ухода на карантин капитан выглядел непривычно блекло. Да, он набирал очки, но вот с голами и приближением к рекорду Гретцки все было не очень здорово. На момент возвращения из изоляции у Ови будет всего-навсего 1 гол после 8 стартовых матчей сезона — это худший старт в карьере русской звезды, пусть и с учетом дисквалификации. По такому случаю Sport24 вспоминает, что было с «Вашингтоном» и лично с Овечкиным в тех сезонах, когда он начинал слабее всего.
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В последних трех регулярка Александр Великий стартовал шикарно, сразу демонстрируя серьезность своих претензий на очередной «Морис Ришар Трофи» (8, 10, и 8 шайб по итогам тех же 8 матчей). А вот в сезоне-2016/17 все было не так радужно — всего-навсего 4 шайбы на том же отрезке. Закончился тот чемпионат для № 8 тоже печально — он даже не стал единоличным снайпером команды: нарушитель спокойствия Бобровского на ОИ-2014 Оши забил столько же, скромные 33 гола.
Овечкин и компания могли отмазаться в плей-офф, , но там уже привычно споткнулись о «Питтсбург». Сам же Александр практически повторил свой худший полный сезон в Национальной хоккейной лиге: ниже его результативность была только сезоне-2010/11, когда Ови забросил лишь 32 шайбы. Но даже в том «провальном» сезоне Овечкин за стартовые 8 матчей забросил 5 шайб — впору задумываться о том, что русский суперснайпер уже не тот?
Не совсем. Прямой корреляции между его первыми матчами в сезоне и итоговым результатом нет. Где-то Овечкин мог буксовать в середине регулярки, где-то в начале, но, в общем и целом, он всегда более-менее поддерживал планку, выставленную им же в его первые три сезона. Например, в чемпионате-2011/12 русский снайпер за первые 8 матчей забросил 3 шайбы, но но в итоге почти добрался до отметки в 40 голов.
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В локаутном сезоне Овечкин разорвал сразу две лиги. Приехав играть в КХЛ, он неудачно начал в «Динамо», однако потом набрал форму — 19 голов в 31 матче. Затем, вернувшись в НХЛ аккурат к новому году, Александр провел свой самый худший старт января 2021-го — за 8 игр он отличился лишь дважды. Зато за следующие 48 наколотил 32 шайбы и если бы не укороченный формат регулярки, классическая вершина в 50 голов была бы взята с запасом.
Как видите, Овечкин после невразумительного начала может собраться и поставиь заброшенные шайбы на конвейер, а может, наоборот, продолжить буксовать. Ответ на вопрос «Как будет на этот раз?» мы узнаем чуть позже. Самый удачный отрезок сезона в исполнении Александра Великого обычно приходится на время от середины декабря до середины января. Если взять в расчет, что это примерно 2,5 месяца после старта сезона в его классическом формате, то можно сделать вывод, что под конец нынешней регулярки у Ови тоже попрет — как минимум, до результата в 20-25 шайб он добраться должен (при условии, что не будет больше собираться с друзьями в номере.
Getty Images
Да, для Овечкина это катастрофически мало — как с точки зрения борьбы за очередного «Мориса Ришара», так и в погоне за Гретцки. Но давайте дождемся возвращения Александра Великого на лед — вполне вероятно, что суровое наказание от лиги поможет ему перезагрузиться и снова начать штамповать шайбы. Конкуренты в снайперской гонке ушли не очень далеко, опасаться Овечкина им стоит даже в его 35.
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Хоккей , Видео , Динамо
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