Хоккеист «Ак Барса» Виктор Тихонов дал интервью, в котором рассказал о нашумевшей истории с жуткой фотографией его жены Евгении с разодранным лицом.

В середине декабря Евгения выложила в инстаграме фото с разодранным лицом, сообщив, что такими оказались последствия остановленного поединка между их котом и мимо проходящей собакой.

«Страшная ситуация. Она позвонила, и первое, что я вижу — ее лицо. Сразу в голову лезут самые страшные мысли: кто-то напал, что-то еще. Но только потом она рассказала, что попала в перепалку между котом и собакой. Все равно это неприятная ситуация: нас разделяет океан, ничем помочь нельзя, только морально. Тем не менее, она молодец, быстренько встряхнулась и все было нормально. У нее боевой характер. Она успокоилась уже во время звонка и даже начала смеяться, рассказывая о ситуации. Сейчас она чувствует себя намного лучше, у нее потихоньку все заживает, она опять подружилась с котом», — сказал Виктор в интервью «Бизнес Online».

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Отметим, что Евгения вместе с детьми живет в США.