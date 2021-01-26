«Трактор» на выезде обыграл «Барыс»

Сегодня, 26 января, в Нур-Султане состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и «Трактором» . Встреча завершилась победой «Трактора» со счетом 3:2.

За хозяев шайбу забрасывали Егор Петухов (33) и Валерий Орехов (52).

«Барыс» прервал свою 4-матчевую серию побед в регулярном чемпионате КХЛ. В предыдущих играх он победил «Витязь» (5:4, ОТ), московское «Динамо» (2:0), «Йокерит» (4:1) и «Амур» (3:2).

Голы: Алексей Бывальцев, 11:01 (0:1); Егор Петухов, 32:33 (1:1); Сергей Калинин, 33:04 (1:2); Виталий Кравцов, 34:02 (1:3); Валерий Орехов, 51:48 (2:3).

«Барыс» набрал в 48 матчах 57 очков и с этим показателем занимает 8-е место в Восточной конференции. «Трактор», в активе которого 59 очков после 49 матчей, находится на 5-й позиции в Восточной конференции.