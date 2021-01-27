После первого неудачного сезона в составе «Флорида Пантерз» российский вратарь Сергей Бобровский решил перезагрузиться: удалился из инстаграма, отказался от общения со СМИ и сосредоточился на подготовке к новому чемпионату. Могло ли это помочь? Конечно. Помогло ли? Пока кажется, что нет.

В своей стартовой игре в нынешней регулярки Боб пропустил 4 шайбы от «Чикаго» и получил очередную порцию хейта от болельщиков «пантер», но в настоящий кошмар для него превратился стартовый отрезок следующей игры. Вдвойне обиднее для Сергея должен быть тот факт, что это была игра против «Коламбуса» — клуба, из которого он летом 2019-го сбежал ради огромного контракта с «Флоридой».

Stens goes 5-hole for his first of the year! Koivu also gets his first point as a Blue Jacket 🤩 pic.twitter.com/LX8iRSxr46— Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) January 27, 2021 Наверняка кипер по-особенному настраивался на противостояние со своей бывшей командой, но с ним снова случилось необъяснимое. Бобровский не справился с двумя первыми бросками по своим воротам. Сначала его смутил рикошет от партнера, шайба закатилась за линию по льду.

¯\_ (ツ) _/¯ pic.twitter.com/lURKwWaC3I— Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) January 27, 2021 А второй гол случился уже после отскока от соперника.

Что случилось дальше, каждый из вас догадается без труда: североамериканские фанаты в твиттере снова устроили охоту на русского вратаря, не жалея издевательств и оскорблений в его адрес.

«Бобровский ужасен. «Пантерз» думали, что получают элитного вратаря за 10 миллионов долларов в сезон. А он был их худшим вратарем в прошлом году и уже стал худшим из двух голкиперов в этом сезоне».

«Я снова буду любить Бобровского, когда он выйдет на пенсию. Но до тех пор…»

«Сергей Бобровский, должно быть, худший стартовый вратарь в хоккее».

«Бобровский по-прежнему играет за «Джекетс».

«Я больше не могу этого выносить. Пожалуйста, хоть кто-нибудь, кроме Бобровского. Худший вратарь в истории франшизы».

«Я уже не знаю, что хуже, контракт Бобровского или сам Бобровский».

«У Бобровского худший контракт в хоккее, хахахахахха. Скоро он будет в КХЛ».

«Что на самом деле жестоко, так это то, что все, кого не зовут Сергей Бобровский, пока действительно выглядят хорошо. «Пантерз» доминируют и проигрывают 0:2 из-за игрока за 10 миллионов долларов».

«Бобровский — мусор, обоих голов можно было избежать».

«Кто-нибудь, скажите Бобровскому, что игра началась».

«Мне нужно выиграть в лотерею, чтобы я мог заплатить «Пантерз» и они выкупили контракт Бобровского…»

«Пантерз» намного лучше, чем «Джекетс», но мы проигрываем эту игру из-за Бобровского. Невероятно».

«Черт побери, Бобровский сделал сэйв».

«Яндл и Бобровский сегодня играют за «Джекетс»?»

Ну а так по мнению болельщиков выглядят попытки Бобровского отражать броски «Коламбуса».

«Флорида» отыгралась с 0:2, но в третьем периоде Сергей подвел свою команду еще раз: не справился с простым броском Кэма Аткинсона в тот момент, когда «Пантерз» играли в большинстве.

И только на буллитах Боб сыграл на свой контракт: отразил четыре попытки «Коламбуса» из пяти и помог гостям победить. Избавит ли это его от хейта поклонников «пантер»? Очень вряд ли.