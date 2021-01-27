«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Айлендерс» в матче НХЛ 

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" оказался сильнее "Нью-Йорк Айлендерс".
Встреча прошла в столице США на стадионе "Кэпитал Уан Арена" при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 3:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джон Карлсон, Даниэль Спронг и Джастин Шульц. У проигравшей команды отличились Ноа Добсон и Мэтью Барзал. Ранее сообщалось, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) намерена провести предстоящий чемпионат мира 2021 года в одной стране.