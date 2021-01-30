«Баффало» в серии буллитов обыграл «Нью-Джерси» Гусева в матче НХЛ

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало Сэйбрз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в серии послематчевых буллитов.

Матч, проходивший в «Кибэнк-центре» в Баффало, завершился со счётом 4:3 (Б).