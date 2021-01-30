«Баффало» в серии буллитов обыграл «Нью-Джерси» Гусева в матче НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало Сэйбрз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в серии послематчевых буллитов.
Матч, проходивший в «Кибэнк-центре» в Баффало, завершился со счётом 4:3 (Б).
В составе хозяев забрасывали Эрик Стаал, Тобиас Ридер и Виктор Олофссон. У гостей отличились Тай Смит, Андреас Юнссон и Янне Куокканен. Решающий буллит за «Баффало» забросил Джек Айкел.
Российские хоккеисты «Нью-Джерси» Дмитрий Куликов и Никита Гусев не отметились набранными очками.
Ранее «Коламбус» с Гавриковым и Григоренко одолел «Чикаго» в матче НХЛ.