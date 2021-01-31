«Нью-Джерси» на выезде переиграл «Баффало» 

«Дэвилз» прервали серию поражений из трех матчей.
Хоккеисты «Нью-Джерси» переиграли «Баффало» в гостевой встрече регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:3.
В составе «Дэвилз» заброшенными шайбами отметились Майкл Маклауд (1-я и 51-я минуты), Андреас Юнссон (20) и Майлз Вуд (40, 60), у «Сэйбрз» отличились Кертис Лазар (35), Расмус Далин (36) и Расмус Ристолайнен (44).
После этой игры «Нью-Джерси» с восемью очками поднялись на шестую строчку в Восточной дивизионе. «Баффало», имея в активе десять очков, занимают пятое место.