Суд взыскал с «Амура» 54 миллиона рублей

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Арбитражный суд Москвы по иску московского турагентства "Флай Конкорд" взыскал около 54 миллионов рублей с хабаровского хоккейного клуба "Амур" , выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), следует из опубликованного решения суда.

Истец потребовал погасить задолженность по договору на организацию чартерных авиарейсов от 7 ноября 2016 года. Суд первой инстанции полностью удовлетворил требования.

В настоящее время этот же суд рассматривает еще один иск туркомпании к ХК "Амур" — столичное ООО "Конкорд-Трэвел" требует от хоккеистов 29,6 миллиона рублей.

В прошлом году "Амур" судился с туркомпанией "Академсервис", требовавшей от него около 24 миллионов рублей. Тот спор завершился в сентябре отказом от иска.

Компания "Флай Конкорд" в 2015 году вела судебное разбирательство с Российской федерацией баскетбола. Стороны пришли к мировому соглашению, по которому РФБ обязалась выплатить турагентству 15 миллионов рублей.

По данным ЕГРЮЛ, основным видом деятельности "Конкорд-Трэвел" и "Флай Конкорд" является "деятельность туристических агентств". Обе компании учреждены частными лицами — Сергеем Блиновым и Андреем Брагиным соответственно.

ХК "Амур" после 51 игры занимает 10-е место в Восточной конференции КХЛ.