Канадский хоккеист украл клюшку у форварда «Авангарда» Ковальчука

По информации источника, канадец пробрался в раздевалку соперников после утренней тренировки и забрал клюшку. Игрок хотел спрятать ее на стадионе, но в итоге вынес ее из "Арены Рига".

Злоумышленника удалось вычислить благодаря камерам видеонаблюдения.

После инцидента "Динамо" расторгло контракт с хоккеистом. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Мюррэй принял участие в 11 матчах, в которых набрал 7 (1+6) очков.