Канадский хоккеист украл клюшку у форварда «Авангарда» Ковальчука

Защитник рижского "Динамо" Джордан Мюррэй украл клюшку у форварда омского "Авангарда" Ильи Ковальчука перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Матч ТВ".
По информации источника, канадец пробрался в раздевалку соперников после утренней тренировки и забрал клюшку. Игрок хотел спрятать ее на стадионе, но в итоге вынес ее из "Арены Рига".
Злоумышленника удалось вычислить благодаря камерам видеонаблюдения.
После инцидента "Динамо" расторгло контракт с хоккеистом. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Мюррэй принял участие в 11 матчах, в которых набрал 7 (1+6) очков.
Ранее сообщалось, что гол Ковальчука помог "Авангарду" прервать победную серию ярославского "Локомотива".