Музей хоккея в Москве закрылся из-за отсутствия финансирования

"Друзья, у нас грустная новость. Уже несколько месяцев музей хоккея лишен финансирования. К огромному сожалению в год 75-летия отечественного хоккея музей, видимо, оказался никому не нужен. Поэтому с 1 февраля 2021 года музей закрыт. Спасибо, что все эти годы были с нами", — говорится в сообщении.