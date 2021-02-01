Музей хоккея в Москве закрылся из-за отсутствия финансирования

Музей хоккея в Москве закрыт из-за недостатка финансирования, сообщается на странице учреждения культуры в Facebook.
"Друзья, у нас грустная новость. Уже несколько месяцев музей хоккея лишен финансирования. К огромному сожалению в год 75-летия отечественного хоккея музей, видимо, оказался никому не нужен. Поэтому с 1 февраля 2021 года музей закрыт. Спасибо, что все эти годы были с нами", — говорится в сообщении.
Музей был открыт в мае 2016 года. Он расположен в здании памятника архитектуры начала ХХ века, построенного по проекту архитектора Константина Мельникова. Музей включает в себя Зал славы отечественного хоккея, экспозицию и пространство для временных выставок.