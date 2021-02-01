Фазель: говорить о точном месте проведения ЧМ по хоккею пока рано

«На данный момент слишком рано о чём-то говорить. Люди обсуждают это. Самое главное сейчас — это финансы, сколько всё будет стоить, ситуация с коронавирусом, плюсы и минусы от проведения в одной стране и в двух странах, какие ограничения в Словакии, Латвии. На эти вопросы мы должны получить ответы», — приводит слова Фазеля ТАСС.