Пас Сергачева помог «Тампе» выиграть у «Нэшвилла» 

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" оказалась сильнее "Нэшвилл Предаторз".
Встреча прошла в Тампе на арене "Амали" при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 5:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ондржей Палат, Брендан Пойнт, Стивен Стэмкос и Янни Гурд, оформивший дубль на свой лицевой счет.
У проигравшей команды отличились Ээли Толванен и Микаэль Гранлунд. Ранее сообщалось, что главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов одержал 700-ю победу в чемпионате страны.