МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. «Бостон» нанес поражение «Вашингтону» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ, уступая в ходе игры со счетом 0:3.
Встреча, прошедшая в понедельник, закончилась со счетом 5:3 (0:2, 1:1, 4:0) в пользу гостей, в составе которых голы забили Давид Пастрняк (33-я и 47-я минуты), Крэйг Смит (54), Брэндон Карло (58) и Брэд Маршан (59). У проигравших отличились Здено Хара (14), Даниэль Спронг (14) и Джон Карлсон (29).
Российские хоккеисты «Кэпиталз» Александр Овечкин и Дмитрий Орлов баллов за результативность не заработали.