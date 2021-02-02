Латвии понадобится допфинансирование для чемпионата мира по хоккею

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Латвия нуждается в дополнительных средствах для проведения чемпионата мира по хоккею.

Об этом сообщает Metaratings . По данным источника, общий бюджет турнира — €17-19 млн Изначально планировалось, что Латвия проведет его совместно с Белоруссией, но впоследствии Минск был лишен права проведения турнира. В связи с этим, латвийской стороне понадобится еще не менее €7 млн для подготовки соответствующей инфраструктуры.

Чемпионат мира по хоккею-2021 состоится в Риге с 21 мая по 6 июня и будет проводиться в формате «пузыря».