Латвия примет все матчи чемпионата мира по хоккею 

Латвия будет единственным хозяином чемпионата мира по хоккею 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF) по итогам заседания совета организации.

Все матчи чемпионата пройдут в Риге. Изначально вместе с ней турнир должен был принять Минск, но 18 января совет IIHF принял решение о переносе матчей из столицы Белоруссии.

Большую часть матчей примет "Арена-Рига", там пройдут игры группы B, два матча четвертьфинала, полуфиналы, матч за третье место и финал. Второй ареной станет Олимпийский спортивный центр, который будет преобразован в хоккейную арену на 6 000 мест, там пройдут встречи группы A и два четвертьфинала. Тренировочной станет арена "Даугава", которая должна быть достроена к концу марта.

Также отмечается, что все 16 команд будут размещены в одном отеле. Исходя из этого, а также из близкого расположения мест проведения матчей, IIHF при необходимости может реализовать концепцию "пузыря". Вместе с этим IIHF готова рассмотреть вариант проведения матчей турнира в присутствии зрителей, если эпидемиологическая ситуация в Латвии улучшится.

Совет IIHF во вторник рассматривал три варианта проведения турнира — в Латвии, в Латвии и Дании, в Латвии и Словакии. "Я хотел бы поблагодарить представителей Дании и Словакии за их готовность взять на себя обязанности хозяина чемпионата мира в столь короткий срок, — сказал президент IIHF Рене Фазель . — Но в конечном итоге совет посчитал, что проведение всего турнира в одной стране позволит нам проявлять гибкость. Мы можем найти решения для реализации концепции "пузыря", но также мы можем подготовиться к тому, чтобы разрешить болельщикам присутствовать на матчах, если это будет безопасно".

Чемпионат мира пройдет 21 мая по 6 июня. Латвия во второй раз примет турнир, впервые мировое первенство прошло в Риге в 2006 году.

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