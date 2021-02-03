Команда Капризова проиграла четыре из шести матчей в НХЛ

Минувшей ночью в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) прошли очередные матчи регулярного чемпионата: "Миннесота" Кирилла Капризова проиграла в четвертый раз за последние шесть матчей, а отечественные хоккеисты стали героями схватки "Даллас" — "Коламбус". "Газета.Ru" рассказывает о главных событиях 3 февраля за океаном.

Игра «дикарей» вряд ли может порадовать фанатов в последние недели: на сей раз «Миннесота Уайлд» на выезде уступила «Колорадо Эвеланш» со счетом 2:1.

У победителей отличились Логан О'Коннор и россиянин Валерий Ничушкин . А вот в составе «Миннесоты» единственную шайбу забросил продолжающий демонстрировать отличный настрой Кирилл Капризов: для россиянина это первый гол в большинстве в новой команде. К тому же это уже третья шайба олимпийского чемпиона — 2018 в дебютном сезоне в НХЛ (также у него в активе шесть результативных передач).

«Колорадо» выиграл четвертый матч из последних пяти, а вот «Миннесота» терпит четвертое поражение в шести схватках. Поквитаться за проигрыш «дикари» смогут 5 февраля, когда команды проведут еще одно очное противостояние.

В параллельном матче регулярного чемпионата НХЛ « Каролина Харрикейнз » на выезде взяла верх над «Чикаго Блэкхоукс» — 4:3. Победителя получилось выявить лишь благодаря серии буллитов, что принесло «Каролине» пятой триумф кряду.

Победный буллит записал себе на счет все тот же Свечников.

«Андрей способен решать исход каждого матча! Сегодняшний исключением не был», — хвалит одноклубника форвард Джордан Стаал.

Наконец, в гостях провел шикарный матч и «Даллас Старз». «Звезды» уверенно прошлись по «Коламбус Блю Джекетс» — 6:3.

Григоренко поразил ворота оппонентов единственным броском и, не проведя на льду и 10 минут, стал третьей звездой встречи.

«Команда старалась играть как можно проще: меньше терять шайбу и лучше играть в единоборствах. Это помогло в третьем периоде — будем стараться извлечь позитив из этого матча. Лично для меня приятно набирать очки, это помогает почувствовать уверенность», — рассказал Григоренко после финальной сирены.

Как итог, триумф над «Коламбусом» помог «Далласу» забыть о двух поражениях подряд от «Каролины».

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Все результаты игрового дня:

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Баффало Сэйбрз» — перенесен

«Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — перенесен

«Коламбус Блю Джекетс» — «Даллас Старз» — 3:6 «Монреаль Канадиенс» — «Ванкувер Кэнакс» — 5:3 «Чикаго Блэкхоукс» — «Каролина Харрикейнз» — 3:4 (Б)

«Сент-Луис Блюз» — «Аризона Койотс» — 4:3 «Виннипег Джетс» — «Калгари Флэймз» — 3:2 «Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд» — 2:1 «Эдмонтон Ойлерз» — «Оттава Сенаторз» — 4:2 «Лос-Анджелес Кингз» — «Анахайм Дакс» — 1:3