«Локомотив» потерпел третье поражение кряду

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Это третье поражение ярославского клуба кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 7 февраля дома встретится с финским «Йокеритом», а «Локомотив» 16 февраля в Череповце — с местной «Северсталью».

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