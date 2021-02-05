Овечкин решил подняться выше в списке лучших снайперов НХЛ

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин намерен подняться выше в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Комментарий российского форварда приводит официальный сайт НХЛ.

В пятницу "Вашингтон" уступил "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 2:4. Овечкин забросил шайбу и вышел на единоличное седьмое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ, обойдя Майка Гартнера. Теперь в активе 35-летнего россиянина 709 шайб, шестое место занимает Фил Эспозито (717), лидирует Уэйн Гретцки (894). В этом сезоне на счету Овечкина восемь очков (три шайбы + пять передач) в семи матчах.

"Да, здорово двигаться вперед, но это еще не конец, — поделился Овечкин мнением о достижении. — Сейчас я просто пытаюсь получать удовольствие от своего времени и стараюсь наслаждаться моментом. Команда, очевидно, не в лучшей форме, мы не заработали даже одного очка, но сейчас только начало года, мы стараемся найти свою игру".

"Вашингтон" набрал 15 очков в 11 играх и занимает третье место в таблице Восточного дивизиона. В следующем матче столичная команда примет "Филадельфию" 7 февраля.