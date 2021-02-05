Президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что решение о возможном использованием песни «Катюша» вместо гимна России на ЧМ-2021 в Латвии еще не принято.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил Россию от крупнейших международных стартов на 2 года. Спортсменам будет запрещено использовать флаг и гимн России.

«Решение об использовании какой-либо мелодии вместо гимна РФ на чемпионате мира еще не принято. Сообщения источников о «Катюше» можно воспринимать как шутку.

Ранее мы с вами говорили, что почему нет. Но нужно очень серьезно подойти к выбору музыки, которая будет воспроизведена вместо российского гимна.