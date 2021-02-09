Кузнецов и Самсонов покинули коронавирусный список НХЛ 

Российские игроки "Вашингтон Кэпиталз" форвард Евгений Кузнецов и голкипер Илья Самсонов покинули коронавирусный список НХЛ, сообщает журналист The Athletic Тарик Эль-Башир в Twitter.
НХЛ 20 января запретила игрокам "Вашингтона" Александру Овечкину, Дмитрию Орлову, Кузнецову и Самсонову тренироваться или играть на протяжении четырех матчей из-за нарушения медицинских протоколов. Также лига оштрафовала клуб на 100 тысяч долларов за нарушение игроками протоколов безопасности по борьбе с распространением COVID-19 в тех пунктах, которые касаются общения игроков без масок и без соблюдения социальной дистанции. Овечкин и Орлов уже вернулись к тренировкам и матчам. Кузнецов и Самсонов в понедельник впервые тренировались с командой.
В коронавирусном списке НХЛ остается форвард "Кэпиталз" Якуб Врана.
"Вашингтон" в ближайшем матче НХЛ 9 февраля сыграет с "Филадельфией".