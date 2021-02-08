Овечкин оформил дубль в матче НХЛ и приблизился к рекорду 

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оформил дубль в матче против «Филадельфии Флайерс» и приблизился к рекорду. Об этом сообщается в Twitter -аккаунте NHL Public Relations.

В рейтинге по совокупному количеству голов в регулярном чемпионате и плей-офф лиги россиянин обошел Фила Эспозито и теперь занимает шестое место. На его счету 780 голов (против 778 у канадца).

Матч «Вашингтона» и «Филадельфии» прошел 6 февраля и завершился победой «Флайерс» со счетом 7:4. Кроме двух голов, на счету Овечкина также две результативные передачи.

5 февраля сообщалось, что Овечкин вышел на седьмое место в списке лучших снайперов в истории регулярного чемпионата НХЛ. В рейтинге россиянин обогнал канадского форварда Майка Гартнера

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Он привел «Кэпиталс» к победе в Кубке Стэнли в 2018 году.