«Ак Барс» заключил новый контракт с нападающим Сафоновым 

«Ак Барс» на официальном сайте объявил о подписании нового соглашения с 19-летним нападающим Ильей Сафоновым. Срок контракта — до 30 апреля 2024 года.
Сафонов выступает в системе клуба с 2018 года, ранее он играл в составах «Барса» и «Ирбиса». В текущем сезоне форвард провел в чемпионате 31 матч за «Ак Барс» и набрал 4 (2+2) очка.
19-летний нападающий Илья Сафонов подписал новый контракт с «Ак Барсом» − соглашение расчитано до 30 апреля 2024 года ✅ pic.twitter.com/s6HsjWccI8— ХК Ак Барс (@hcakbars) February 8, 2021
В ноябре 2020-го Сафонов сыграл за сборную России на Кубке Карьяла и в трех играх набрал 3 (1+2) очка. После этого хоккеист забил два гола в семи матчах молодежного чемпионата мира.