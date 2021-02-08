«Ак Барс» заключил новый контракт с нападающим Сафоновым 

19-летний нападающий Илья Сафонов подписал новый контракт с «Ак Барсом» − соглашение расчитано до 30 апреля 2024 года ✅ pic.twitter.com/s6HsjWccI8— ХК Ак Барс (@hcakbars) February 8, 2021

Сафонов выступает в системе клуба с 2018 года, ранее он играл в составах «Барса» и «Ирбиса». В текущем сезоне форвард провел в чемпионате 31 матч за «Ак Барс» и набрал 4 (2+2) очка.