Президент КХЛ рассказал о рекорде по числу молодых игроков

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов сообщил официальному сайту лиги о том, что в текущем сезоне установлен рекорд по общему количеству игроков до 20 лет, выходивших на лед хотя бы в одном матче лиги.

В нынешнем сезоне 113 хоккеистов до 20 лет вышли на лед хотя бы в одном матче КХЛ. Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2009/10 — 90 игроков (с учетом плей-офф).

Морозов отметил, что клубы КХЛ доверяют молодым игрокам, и они выходят на ведущие роли в своих командах.

«Это подтверждают цифры: в этом сезоне мы уже установили рекорд по общему количеству игроков до 20 лет, выходивших на лед хотя бы в одном матче КХЛ. Всего эти хоккеисты провели суммарно уже более 1 300 матчей, что является третьим лучшим результатом — а этот сезон еще не закончился. Средняя результативность по сравнению с прошлым сезоном выросла почти на полшайбы за игру, и является лучшей за последние десять лет», — сказал Морозов.