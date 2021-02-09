Варламов признан второй звездой дня в НХЛ

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов признан второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

В матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» вратарь отразил 30 бросков и помог своей команде победить со счетом 2:0.

32-летний Варламов оформил уже третий шатаут в сезоне: больше в НХЛ на данный момент нет ни у кого.

Первыми звездами признаны Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль из «Эдмонтон Ойлерз». В матче с «Оттавой Сенаторз» (3:1) оба продлили свои серии игр с очками до 10.

Третьей звездой стал форвард «Торонто Мейпл Лифс» Остон Мэттьюс, который в матче с «Ванкувер Кэнакс» (3:1) продлил до восьми серию игр, в которых он забивает.