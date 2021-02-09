Калинин рассказал об отсутствии дедовщины в Канаде

Бывший защитник клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дмитрий Калинин рассказал об отношении к русским в Канаде. Его слова приводит Sport24.

Калинин вспомнил сезон-1998/1999, когда выступал в юниорской лиге Квебека за «Монктон Уайлдкэтс». Бывший хоккеист заметил, что дедовщины в команде не было. Более того, к игрокам из России относились с осторожностью.

В быту, по словам экс-защитника, сложностей он тоже не испытывал. «Мы жили в канадских семьях. Не могу сказать про лигу Квебека ничего плохого. Условия были нормальными даже для того времени. Нас неплохо кормили, силы на игру были», — заключил Калинин.

В сентябре 2020-го форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев также сравнил Россию с Канадой. По словам спортсмена, очень чувствуется разница в уровне внимания общественности к хоккею.