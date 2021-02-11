Сятери займёт место в воротах сборной Финляндии на матч с Россией 

Сегодня, 11 февраля, сборная России в Мальмё проведёт первый матч на этапе Евротура — Шведские хоккейные игры. Соперником команды Игоря Ларионова станет сборная Финляндии. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Финляндии проведёт матч в следующих сочетаниях:

Сятери (Ювонен); Сунд — Саариярви, Аалтонен — Руохомаа Пуустинен; Сало — Кемиляйнен, Иннала — Лунделль — Ойямяки; Ринделл — Никкля, Турунен — Лейно — Карьялайнен; Койвисто — Вайнио, Тиивола, Бьёрквист — Бьёрнинен — Нюрми.

Шведские игры пройдут в Мальмё с 11 по 14 февраля. Февральская пауза на этап Евротура станет последней в сезоне КХЛ перед стартующим в начале марта розыгрышем Кубка Гагарина.