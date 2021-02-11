Хоккеисты олимпийской сборной России проиграли Казахстану

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Хоккеисты олимпийской сборной России проиграли команде Казахстана со счетом 1:2 в матче товарищеского турнира Kazakhstan Hockey Open.

В состав олимпийской сборной России по большей части вошли игроки команд, не прошедших в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

В турнире принимают участие команды России, Белоруссии и две сборные Казахстана. Kazakhstan Hockey Open завершится 13 февраля.