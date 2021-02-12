Избитый на льду российский хоккеист заявил, что его хотели убить 

Игрок любительской хоккейной команды «АppolonOff» Александр Дзыдзарь, которого во время игры избили клюшкой по голове, в интервью изданию Sport24 заявил, что соперник хотел его убить. Спортсмен решил написать на оппонента заявление в полицию.

Инцидент произошёл на игре с командой «Большой». Рядовое казалось бы, столкновение плечами на льду переросло в потасовку. Дзыдзарь оказался внизу. На видео, опубликованном представителями ХК «АppolonOff» видео в Instagram видно, как его оппонент подъезжает к нему и бьет несколько раз клюшкой по голове, в итоге клюшка переломилась пополам.

«Анфиногенов Дмитрий напал, без объяснения причин. Александр Дзызарь лежа на льду истикал кровью другой игрок Волков Никита подъехал сзади и начал жестоко добивать нашего игрока», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

В конце ролика пострадавшего спортсмена под руки уводят в раздевалку. На его голове видна окровавленная рана. Виновных в избиении отстранили от участия в любительском турнире. Дзыдзаря госпитализировали. В интервью журналистам он заявил, что медики диагностировали у него сотрясение мозга. Афиногенов, по его словам, зайдя в раздевалку, бросил в его сторону слово «извини». Больше с ним по поводу драки никто не связывался.

«Человек фактически на убийство шел. Я бы хотел, чтобы данный случай больше никогда не повторился ни с кем, поэтому я считаю, что виновник должен понести наказание за это», — заявил спортсмен.

Он подчеркнул, что намерен написать на Афиногенова и Волкова заявление в полицию.