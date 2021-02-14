Стал известен состав сборной России на матч Евротура с Чехией 

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с сочетанием звеньев на матч шведского этапа Евротура против команды Чехии. Ворота российской сборной будет защищать Ярослав Аскаров.
Первое звено: Кирилл Кирсанов — Сергей Зборовский, Иван Чехович — Максим Соркин — Дамир Жафяров;
Второе звено: Cемен Чистяков — Даниил Пыленков, Никита Чибриков — Захар Бардаков — Василий Подколзин;
Третье звено: Даниил Мисюль — Артем Минулин, Владимир Бутузов — Павел Красковский — Николай Коваленко;
Четвертое звено: Шакир Мухамадуллин, Максим Грошев — Данила Моисеев — Герман Рубцов; Виталий Кравцов. Встреча между сборными России и Чехии пройдет 14 февраля. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал результат матча сборных России и Швеции.