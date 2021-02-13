«Сент-Луис» обыграл «Аризону» в матче НХЛ.

Все новости на карте

"Сент-Луис" победил "Аризону" со счетом 4:1 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Барбашев забросил первую шайбу в сезоне, ранее форвард в 13 матчах сделал три голевые передачи. Форвард Владимир Тарасенко травмирован. Защитник "Аризоны" Илья Любушкин провел на площадке 16 минут 55 секунд и завершил матч с показателем полезности "0".

В турнирной таблице Западного дивизиона "Сент-Луис" поднялся на первую строчку, набрав 18 очков в 14 играх. "Аризона" идет пятой — 13 очков в 13 матчах. 14 февраля соперники вновь встретятся друг с другом.