Дадонов сравнял счёт в матче с «Виннипегом»

В эти минуты в Виннипеге на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимает «Оттаву Сенаторз».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 1:1. За «Оттаву» забил российский нападающий Евгений Дадонов . Результативными передачами отметились Колин Уайт и Ник Пол. Для Дадонова эта шайба стала четвёртой в нынешнем сезоне НХЛ. Также в его активе 2 результативные передачи.

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.