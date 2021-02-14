Сборная России стала победителем Евротура

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Сборная России победила команду Чехии со счетом 7:4 в матче третьего тура Шведских хоккейных игр и досрочно стала победителем Евротура. Турнир проходит в Мальмё без зрителей.

Сборная России выиграла все три матча третьего этапа Евротура, набрав восемь очков. Второе место занимает команда Швеции (3 очка), третье — сборная Финляндии (2), замыкают таблицу чехи (2). Заключительный матч Шведских хоккейных игр между сборными Швеции и Финляндии пройдет позднее в воскресенье.

Россияне в девятый раз (2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2017, 2019, 2021) стали победителями Евротура и сравнялись с финнами по этому показателю.