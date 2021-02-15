Третьяк объяснил, зачем Аскаров швыряется клюшками

Контракт вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского признан одним из худших в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по версии The Hockey News. В список также попали трудовые соглашения Дрю Даути, Джеффа Скиннера, Эрика Карлссона, Оливера Экмана-Ларссона, Мэтью Дюшена, Марка-Эдуарда Влэшика, Кэри Прайса и Джейка Трубы. Напомним, что в нынешнем сезоне Бобровский выиграл пять из семи встреч, отражая в них более 88% бросков при коэффициенте надежности 3,34. Ранее сообщалось, что в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» оказался сильнее «Вашингтон Кэпиталз».
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21 февраля
Контракт Бобровского признан одним из самых худших в НХЛ
Фото: Газета.Ru
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