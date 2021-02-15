Третьяк объяснил, зачем Аскаров швыряется клюшками

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Матч-центр
8 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетико М
Атлетико М
2 2
Сельта Сельта
8 февраля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
2 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
9 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
2 0
Хетафе Хетафе
12 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
3 1
Эльче Эльче
12 февраля

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
2 1
Аугсбург Аугсбург
13 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
1 2
Атлетико М Атлетико М
Севилья
Севилья
1 0
Уэска Уэска
Эйбар
Эйбар
1 1
Вальядолид Вальядолид
13 февраля

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Штутгарт
Штутгарт
1 1
Герта Герта
Боруссия Д
Боруссия Д
2 2
Хоффенхайм Хоффенхайм
Вердер
Вердер
0 0
Фрайбург Фрайбург
13 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
3 1
Ливерпуль Ливерпуль
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
0 3
Бёрнли Бёрнли
Манчестер Сити
Манчестер Сити
3 0
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
14 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Хетафе
Хетафе
0 1
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Реал Мадрид
Реал Мадрид
2 0
Валенсия Валенсия
Леванте
Леванте
0 1
Осасуна Осасуна
14 февраля

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 0
Кёльн Кёльн
Вольфсбург
Вольфсбург
0 0
Боруссия М Боруссия М
14 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
1 2
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
1 1
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Арсенал
Арсенал
4 2
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
15 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Кадис
Кадис
23:00
Атлетик Б Атлетик Б
15 февраля

Бундеслига

1 из 1
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Бавария
Бавария
22:30
Арминия Арминия
15 февраля

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
21:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Челси
Челси
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
17 февраля

Испанская Примера

1 из 1
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Леванте
Леванте
21:00
Атлетико М Атлетико М
17 февраля

Английская Премьер-лига

2 из 2
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Бёрнли
Бёрнли
21:00
Фулхэм Фулхэм
Эвертон
Эвертон
23:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
19 февраля

Испанская Примера

1 из 1
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Бетис
Бетис
23:00
Хетафе Хетафе
19 февраля

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Арминия
Арминия
22:30
Вольфсбург Вольфсбург
19 февраля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
23:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
20 февраля

Испанская Примера

3 из 4
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Эльче
Эльче
16:00
Эйбар Эйбар
Атлетико М
Атлетико М
18:15
Леванте Леванте
Валенсия
Валенсия
20:30
Сельта Сельта
20 февраля

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Кёльн
Кёльн
17:30
Штутгарт Штутгарт
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
17:30
Бавария Бавария
Фрайбург
Фрайбург
17:30
Унион Унион
20 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
15:30
Челси Челси
Бёрнли
Бёрнли
18:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
20:30
Эвертон Эвертон
21 февраля

Испанская Примера

3 из 4
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Барселона
Барселона
16:00
Кадис Кадис
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
18:15
Алавес Алавес
Уэска
Уэска
20:30
Гранада Гранада
21 февраля

Бундеслига

3 из 3
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Аугсбург
Аугсбург
15:30
Байер Байер
Герта
Герта
17:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Хоффенхайм
Хоффенхайм
20:00
Вердер Вердер
21 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
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Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
15:00
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Астон Вилла
Астон Вилла
17:00
Лестер Сити Лестер Сити
Арсенал
Арсенал
19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
22 февраля

Испанская Примера

1 из 1
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Осасуна
Осасуна
23:00
Севилья Севилья
22 февраля

Английская Премьер-лига

1 из 1
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Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
23:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас

Контракт Бобровского признан одним из самых худших в НХЛ 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Третьяк объяснил, зачем Аскаров швыряется клюшками
Фото: Газета.Ru
Контракт вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского признан одним из худших в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по версии The Hockey News. В список также попали трудовые соглашения Дрю Даути, Джеффа Скиннера, Эрика Карлссона, Оливера Экмана-Ларссона, Мэтью Дюшена, Марка-Эдуарда Влэшика, Кэри Прайса и Джейка Трубы. Напомним, что в нынешнем сезоне Бобровский выиграл пять из семи встреч, отражая в них более 88% бросков при коэффициенте надежности 3,34. Ранее сообщалось, что в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» оказался сильнее «Вашингтон Кэпиталз».
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