«Вегас» обыграл «Колорадо» в матче НХЛ 

«Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча проходила на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе и завершилась со счётом 1:0.
Единственную шайбу в игре забросил нападающий «Вегаса» Макс Пасиоретти.
Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин провёл на льду 13 минут 12 секунд и заработал показатель полезности «-1».
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» проиграл «Питтсбургу» в НХЛ, несмотря на гол Кузнецова и передачу Овечкина.