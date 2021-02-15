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Шаг назад или крах карьеры: что происходит с Самсоновым в «Вашингтоне» 

Газета.Ru 1 час назад
Голкипер «Вашингтона» Самсонов отправлен в фарм-клуб
Фото: Газета.Ru
Российский голкипер клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов после выздоровления от коронавируса и выхода из карантина отправлен в фарм-команду в АХЛ, где пропустил пять шайб в первом же матче. «Газета.Ru» рассказывает о карьере молодого таланта, который в нынешнем сезоне должен был стать безусловным первым номером «столичных».
21 января стало известно, что российская четверка «Вашингтон Кэпиталз» нарушила антикоронавирусные правила Национальной хоккейной лиги, за что поплатилась попаданием в ковид-протокол.
Александр Овечкин, Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Илья Самсонов в конце выездной серии своей команды собрались в одном номере и посмотрели вместе фильм, находясь в помещении без масок.
При этом в отелях во время выездов все игроки обязаны жить по одному, им запрещено выходить наружу, кроме как на официальные мероприятия лиги, а также, само собой, собираться вместе.
В итоге, попав в лист коронавирусного протокола, четверка российских легионеров оказалась выключенной из сезона как минимум на четыре матча, которые пришлись на минимальные десять карантинных дней.
Однако к пятой игре вернулся только Овечкин, следом за капитаном вышел на лед Орлов, а вот Кузнецов с Самсоновым в ковид-листе зависли надолго.
И если о здоровье центрфорварда никаких сведений не поступало, то про Самсонова сразу стало известно, что он сдал положительный тест на коронавирус.
В итоге Кузнецов и Самсонов возобновили тренировки одновременно — только 8 февраля, — но если форвард уже вышел на лед в последней игре против «Питтсбург Пингвинз» (3:6) и даже забросил свою вторую шайбу в сезоне, то у вратаря все куда сложнее.

«Скорость моего восстановления зависит только от меня. Надеюсь, что завтра на тренировке мне будет легче, и еще легче послезавтра. Надеюсь, буду прогрессировать с каждым днем. Я настроен позитивно, — приводила слова Ильи еще 9 февраля пресс-служба НХЛ.


— Коронавирус? Было несколько очень неприятных дней. Было тяжело дышать, ходить. Чувствовал себя больным в течение нескольких дней, но сейчас мне лучше, я уже близок к комфортному состоянию».

Не выходивший на лед в играх НХЛ с 17 января голкипер 14 февраля был отправлен «Вашингтоном» в фарм-клуб в АХЛ и уже в составе «Херши» провел матч против «Лихай Вэлли», пропустив пять шайб после 29 бросков и потерпев поражение в овертайме (4:5 ОТ).
В НХЛ статистика Самсонова в текущем чемпионате также не впечатляет: всего две проведенные встречи, 86,8% отраженных бросков при коэффициенте надежности 3,36. Хотя с ним в воротах «Кэпиталз» набрали три очка, но команда и так идет уверенно по ходу сезона.
Изначально такое развитие событий предсказать было довольно сложно. 23-летний российский голкипер был задрафтован «Вашингтоном» в 2015 году в первом раунде под очень высоким для вратаря 22-м номером.
Поиграв несколько лет за родной магнитогорский «Металлург» в Континентальной хоккейной лиге, он перебрался за океан, где после года в составе «Херши Берз» стал подключаться к играм за первую команду.
Дебютировав в НХЛ в октябре 2019 года, Самсонов с ходу выдал мощнейшую серию побед, выиграв первые шесть матчей, которые начинал с первых минут. Всего же он провел до паузы из-за пандемии 26 матчей, в которых одержал 16 побед при 91,3% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,55.
Неприятности голкипера начались еще во время вынужденного простоя. Улетев на родину, он в Магнитогорске упал с квадроцикла и получил тяжелую травму плеча.
При этом, понимая, что действовал непрофессионально, занимаясь опасным развлечением, Илья ничего не сообщил клубу, понадеявшись, что поправится еще до возобновления хоккея.
Но этого не произошло. Клубные медики, а следом за ними руководство «Кэпиталз» и все игроки были в шоке, когда по возвращении в США оказалось, что Самсонов серьезно травмирован и не сможет принять участие в плей-офф.
Основной страж ворот «столичных» на тот момент Брэйден Холтби играл и до рестарта крайне нестабильно, и существовала вероятность, что Самсонов даже станет в плей-офф основным. В итоге же случился вылет в первом раунде от «Айлендерс» (1-4 в серии), а Холтби покинул «Кэпс», так как его контракт истек.
Несмотря на первый «залет», на Самсонова рассчитывали как на основного вратаря в новом сезоне. Ему в пару подписали опытнейшего шведа Хенрика Лундквиста, чьи лучшие годы все-таки остались в прошлом. Но за «Вашингтон» Королю сыграть так и не довелось — из-за внезапно обнаруженных проблем с сердцем он вынужден был объявить о пропуске сезона.
В итоге в качестве бэкапа россиянина остался другой молодой парень, еще менее опытный чех Витек Ванечек, недавний дублер Ильи в «Херши», да на всякий случай был подписан 39-летний ветеран Крэйг Андерсон.
На старте чемпионата Самсонов и Ванечек в первых четырех матчах играли по очереди, и хотя «Кэпс» набрали при каждом по три очка, чех выглядел надежнее. А дальше случилась история с нарушением коронавирусного регламента, положительный тест Самсонова, и Ванечек остался безальтернативным номером один, не ударив в грязь лицом.
Сейчас на счету Витека 11 проведенных встреч, пять побед, 90,1% отраженных бросков и коэффициент надежности 3,26. Статистика тоже не выдающаяся, но все-таки лучше, чем у российского коллеги-конкурента.
И хотя Самсонов провинился уже во второй раз и сейчас вообще оказался в сложном положении за пределами основной команды, ставить крест на его перспективах не стоит.
Все-таки случай с падением с квадроцикла официально остался в прошлом, а в нынешней ситуации даже главный тренер Питер Лавиолетт отнесся к поступку россиян с пониманием, а главную ответственность закономерно взял на себя Александр Овечкин — самый опытный и звездный из четверки и к тому же капитан.
«Вашингтон» не в том положении во вратарском вопросе, чтобы разбрасываться таким кадром, как уже заявивший о себе в НХЛ в положительном ключе Самсонов. Но и бросить его в бой на самый ответственный рубеж сразу после коронавируса, к тому же перенесенного игроком тяжело, было бы просто глупо.
В нынешнем сезоне, когда игр в чемпионате на 26 меньше, а все противостояния проходят исключительно внутри дивизионов, права на ошибку практически нет.
Первое выступление Самсонова после вынужденного простоя только подтверждает правильность решения менеджмента отправить его в АХЛ. Сейчас он должен набрать там форму и тонус, после чего вернется в первую команду.
Только теперь в НХЛ ему статус первого номера «Кэпиталз» уже не гарантирован — придется обыгрывать Ванечека в конкуренции с равными возможностями. Но и в этом ничего страшного нет — Илье это явно под силу.
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Комментарии
Хоккей , Статьи , Крэйг Андерсон , Дмитрий Орлов , Витек Ванечек , Илья Самсонов , Хенрик Лундквист , Евгений Кузнецов , Александр Овечкин , Питер Лавиолетт , Металлург , Газета.Ru
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