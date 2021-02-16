Дадонов стал первой звездой дня в НХЛ

Российский форвард "Оттавы" Евгений Дадонов признан первой звездой дня в НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.
"Оттава" в понедельник на выезде в овертайме обыграла "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:5 (1:2, 1:3, 3:0, 1:0). Дадонов забросил две шайбы, одна из которых стала победной, и стал первой звездой встречи.
Второй звездой дня стал чешский нападающий "Чикаго" Доминик Кубалик, забросивший две шайбы (в том числе победную в овертайме) в матче с "Детройтом" (3:2), третьей звездой признали форварда "Каролины" Брока Макгинна, который дважды забил и отдал две голевые передаче в игре с "Коламбусом" (7:3).