В Канаде установили рекорд по длительности хоккейного матча

Игра в провинции Альберта длилась больше 10 дней и закончилась рано утром 15 февраля.

Матч проходил на открытой ледовой площадке недалеко от Эдмонтона. За победу боролись команды Team Hope и Team Cure. 40 спортсменов, сменяя друг друга, играли в хоккей на протяжении 252 часов, сообщил телеканал CBS. Победу со счётом 2649:2528 одержала первая команда.

Игрокам, как отмечается, не помешали даже ледяные дожди и мороз, температура воздуха при порывах ветра опускалась до -55 градусов.

Спортивное событие уже включили в Книгу рекордов Гиннесса.

Предыдущее достижение также было установлено этими двумя командами: в 2018 году они играли без перерыва в течение 251 часа 7 минут и 58 секунд.