ЦСКА седьмой раз подряд стал лучшим клубом дивизиона Тарасова 

Лидер Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА во вторник, 16 февраля, на своем льду принимал подольский «Витязь». Встреча проходила в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Московский клуб одержал пять побед подряд. По итогам 55 матчей они набрали 85 очков и занимают первое место в Западной конференции КХЛ. «Армейцы» досрочно победили в дивизионе Тарасова. Это уже седьмая их победа подряд и девятая за время существования КХЛ.

«Витязь» с 56 очками после 55 игр занимает восьмое место в Западной конференции. Они опережают московский «Спартак» только по количеству побед в основное время, напоминает « Советский спорт ».

Оба этих матча взаимосвязаны — «Спартак» и «Витязь» оспаривают между собой восьмое место в Западной конференции КХЛ, обеспечивающее участие в розыгрыше Кубка Гагарина. ЦСКА и СКА также соперничают в Западной конференции, но разрыв по очкам между ними слишком большой. К тому же оба клуба уже обеспечили себе выход в плей-офф.