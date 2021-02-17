ЦСКА седьмой раз подряд стал лучшим клубом дивизиона Тарасова 

Лидер Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА во вторник, 16 февраля, на своем льду принимал подольский «Витязь». Встреча проходила в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
У хозяев по одной шайбе забросили Андрей Локтионов, Джон Гилмор и Сергей Андронов. У гостей отличиться смог только Артем Бородкин. Итоговый счет встречи 3:1 в пользу ЦСКА, передает ТАСС.
Московский клуб одержал пять побед подряд. По итогам 55 матчей они набрали 85 очков и занимают первое место в Западной конференции КХЛ. «Армейцы» досрочно победили в дивизионе Тарасова. Это уже седьмая их победа подряд и девятая за время существования КХЛ.
«Витязь» с 56 очками после 55 игр занимает восьмое место в Западной конференции. Они опережают московский «Спартак» только по количеству побед в основное время, напоминает «Советский спорт».
Ранее «Профиль» писал о том, что в Санкт-Петербурге определился победитель дивизиона Боброва. Им стали хозяева льда — петербургский клуб СКА. Он обыграл московский «Спартак» со счетом 3:0.
Оба этих матча взаимосвязаны — «Спартак» и «Витязь» оспаривают между собой восьмое место в Западной конференции КХЛ, обеспечивающее участие в розыгрыше Кубка Гагарина. ЦСКА и СКА также соперничают в Западной конференции, но разрыв по очкам между ними слишком большой. К тому же оба клуба уже обеспечили себе выход в плей-офф.