«Авангард» победил «Сибирь» в матче КХЛ

Омский «Авангард» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Новосибирске и завершилась в пользу гостей — 3:0.
В составе омского коллектива отличились Рид Буше, Кирилл Семёнов и Егор Чинахов. Также двумя результативными передачами отметился Оливер Каски.
В следующем матче «Авангард» сыграет с нижегородским «Торпедо», а «Сибирь» встретится с «Барысом» из Нур-Султана.
Ранее сообщалось, что СКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ.