«Йокерит» уступил по буллитам минскому «Динамо» 

Финский "Йокерит" уступил в серии буллитов минскому "Динамо", но обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ.
Встреча в Хельсинки завершилась поражением хозяев со счетом 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0). У финской команды отличились Джон Норман (30-я минута) и Виктор Лёв (44-я). В составе "Динамо" шайбы забросили Алексей Протас (20-я) и Роб Клинкхаммер (40-я). Протас также реализовал победный буллит.
"Йокерит" набрал 66 очков и стал недосягаем для подольского "Витязя" (57 очков), идущего на девятом месте в таблице Западной конференции КХЛ. Финский клуб стал пятым участником Кубка Гагарина на Западе после московских ЦСКА и "Динамо", петербургского СКА и ярославского "Локомотива".