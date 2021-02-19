Российский хоккеист Илья Ковальчук в интервью GQ прокомментировал запрет национальной сборной на использование флага и гимна РФ на международных соревнованиях. Спортсмен подчеркнул, что у команды «забрали» государственные символы, поэтому им придется «забирать медали».

Говоря о предстоящей зимней Олимпиаде в Пекине, Ковальчук подчеркнул, что собирается отобраться в состав сборной, поэтому оставшееся до турнира время будет тренироваться и доказывать, что способен «помочь команде». На новость о том, что сборной запрещено использовать флаг и гимн спортсмен отреагировал с возмущением. По его словам, неправильно, что за ошибки людей из других видов спорта отвечать приходится всем, в том числе и хоккеистам.

«Что делать? Выходить и доказывать. У нас забрали флаг и гимн — мы будем забирать медали», — заявил Ковальчук.

В декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил российским спортсменам выступать под флагом России и использовать национальный гимн на крупных соревнованиях из-за скандала с некорректными данными о допинг-пробах россиян, которая была передана международным специалистам. Запрет распространяется на срок до 16 декабря 2022 года.