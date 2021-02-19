Российский хоккеист Илья Ковальчук в интервью GQ прокомментировал запрет национальной сборной на использование флага и гимна РФ на международных соревнованиях. Спортсмен подчеркнул, что у команды «забрали» государственные символы, поэтому им придется «забирать медали».
Говоря о предстоящей зимней Олимпиаде в Пекине, Ковальчук подчеркнул, что собирается отобраться в состав сборной, поэтому оставшееся до турнира время будет тренироваться и доказывать, что способен «помочь команде». На новость о том, что сборной запрещено использовать флаг и гимн спортсмен отреагировал с возмущением. По его словам, неправильно, что за ошибки людей из других видов спорта отвечать приходится всем, в том числе и хоккеистам.
«Что делать? Выходить и доказывать. У нас забрали флаг и гимн — мы будем забирать медали», — заявил Ковальчук.
В декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил российским спортсменам выступать под флагом России и использовать национальный гимн на крупных соревнованиях из-за скандала с некорректными данными о допинг-пробах россиян, которая была передана международным специалистам. Запрет распространяется на срок до 16 декабря 2022 года.
Как сообщал «Рамблер», в комиссии спортсменов Олимпийского комитета России решили на предстоящем чемпионате мира по хоккею заменить российский гимн на песню «Катюша». За нее проголосовало большинство членов комиссии. Министр спорта РФ Олег Матыцин поддержал выбор спортсменов, заявив, что «песня имеет очень давние традиции». По его словам, «Катюша» известна во всем мире и ассоциируется с Россией.