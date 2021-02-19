Овечкин вошел в топ-100 ассистентов в истории НХЛ 

В ночь на 19 февраля (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась победой столичного клуба со счетом 3:1.
Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин поучаствовал в первом голе, записав на свой счет результативную передачу. Для россиянина этот ассист стал 581-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Это позволило ему войти в топ-100 ассистентов в истории лиги, сравнявшись с Дэйвом Бабичем.
Следующая цель Овечкина позиции защитника «Баффало» Эрика Стаала и Пола Карии, у которых по 587 ассистов. Лидером же по этому показателю является Уэйн Гретцки — 1963 передачи.