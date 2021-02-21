Аутсайдер КХЛ в гостях разгромил ЦСКА 

В субботу, 20 февраля, в Москве прошел очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). ЦСКА на домашнем льду принимал рижское «Динамо». На трибунах, с учетом коронавирусных ограничений, присутствовали болельщики.
Единственная в КХЛ латвийская команда вела в счете на всем протяжении матча. Шайбы у «Динамо» забросили Рис Скарлетт, Геннадий Столяров, Рихардс Букартс и Микс Индрашис. Единственный гол со стороны «армейцев» на счету Никиты Коростелева. Игра закончилась со счетом 4:1 в пользу рижского клуба.
Это первая победа рижского «Динамо» после десяти поражений подряд, передает ТАСС. Последний раз на московском льду им удалось обыграть ЦСКА десять лет назад, в январе 2011 года. Тогда «армейцы» сопротивлялись более эффективно — матч закончился со счетом 4:3. Стоит отметить, что московская команда заявила на матч 15 игроков не старше 20 лет.
Поражение не повлияло на расстановку сил в турнирной таблице, напоминает «Советский спорт». ЦСКА уже победил в Западной конференции с 85 очками в 57 матчах и считается одним из претендентов на Кубок Гагарина. Рижское «Динамо» остается аутсайдером регулярного чемпионата с 27 очками в 57 встречах.
Ранее «Профиль» писал о том, что ЦСКА досрочно победил в дивизионе Тарасова. Это уже седьмая победа «армейцев» подряд и девятая за время существования КХЛ.