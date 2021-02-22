Овечкин забросил победную шайбу в матче НХЛ 

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси Дэвилс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на понедельник, 22 февраля, и завершилась со счетом 4:3 в пользу столичной команды. Овечкин отличился на 57-й минуте. Кроме того, результативный пас на свой счет записал россиянин Евгений Кузнецов

«Вашингтон» после 17 матчей имеет в активе 21 очко и занимает второе место в Восточном дивизионе. «Нью-Джерси» набрал 14 очков и 13 играх и находится на седьмой позиции.