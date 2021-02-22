Панарин пропустит ближайшие матчи из-за обвинений в избиении

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин не сыграет в ближайших матчах из-за обвинений в избиении девушки десятилетней давности. Об этом сообщил журналист газеты New York Post Ларри Брукс

Ранее бывший главный тренер подмосковного "Витязя" Андрей Назаров в интервью "Комсомольской правде" сообщил, что Панарин, будучи игроком "Витязя", в декабре 2011 года несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии.

Панарину 29 лет, он перешел в "Рейнджерс" в 2019 году, заключив семилетний контракт на $81,5 млн, что сделало его самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ. По итогам прошлого сезона Панарин набрал 95 (32 шайбы + 63 передачи) очков и был номинирован на призы лучшему игроку сезона по версии ассоциации журналистов и по версии хоккеистов, но обеих наград удостоился немецкий форвард "Эдмонтона" Леон Драйзайтль

Ранее в НХЛ Панарин выступал за "Коламбус" (2017-2019) и "Чикаго" (2015-2017). По итогам сезона-2015/16 он стал обладателем "Колдер Трофи" (приз лучшему новичку по итогам регулярного чемпионата НХЛ), набрав 77 (30+47) очков в 80 матчах. Всего в лиге нападающий провел 405 матчей, набрав 433 (153+280) очка.