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НХЛ потребовала доказательств обвинений против Панарина 

Lenta.ru и ещё 7 1 час назад
НХЛ потребовала доказательств обвинений против Панарина
Фото: Patrick McDermott / NHLI / Getty Images
Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) потребовало доказательств обвинений против нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в случае с избиением 18-летней девушки. Об этом сообщил журналист New York Post Ларри Брукс.
По информации источника, НХЛ не начала независимое расследование против Панарина. Лига инициирует разбирательство при наличии достоверных доказательств того, что данный инцидент имел место.
20 февраля бывший тренер Панарина Андрей Назаров в интервью «Комсомольской правде» обвинил хоккеиста в избиении девушки. Он заявил, что инцидент произошел в одном из баров Риги в 2011 году. Латвийские журналисты связались с отелем, в баре которого Панарин якобы напал на 18-летнюю посетительницу, и узнали, что указанного тренером происшествия не было.
В «Рейнджерс» назвали обвинения попыткой запугать хоккеиста, который известен резкими высказываниями о политической ситуации в России. НХЛ также поддержала игрока.
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Хоккей , Андрей Назаров , Ларри Брукс , Артемий Панарин
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