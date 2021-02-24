НХЛ отстранила россиянина из-за коронавируса 

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто Мэйпл Лифс" Александр Барабанов отправлен в список отстраненных из-за коронавируса игроков. Об этом сообщает телеканал TSN.

По информации источника, 26-летний форвард получил сомнительный результат теста на COVID-19. С нынешнего сезона НХЛ отстраняет хоккеистов в случае положительных или сомнительных результатов теста не коронавирус, возникновения симптомов заболевания или контакта с зараженными COVID-19.

В текущий момент лига отстранила восьмерых хоккеистов. Барабонов является единственным представителем России. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата форвард "Торонто" принял участие в восьми матчах и результативными действиями не отметился. Его последняя игра датирована 23 февраля. "Торонто" на своей площадке уступил "Калгари Флэймз" со счетом 0:3.